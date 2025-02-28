Pakistan'da Bombalı Saldırı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Pakistan’da bir camide kılınan Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA