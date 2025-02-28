Nevşehir'de Evi Soydu, Hatay'da Yakalandı

Nevşehir'de eve giren hırsız Hatay'da yakalandı. Hırsızın evinde yapılan aramada çıkanlar herkesi şoke etti.

Nevşehir'de Evi Soydu, Hatay'da Yakalandı

Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri hızlıca harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, şüphelinin C.K. olduğu tespit edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda, C.K. yakalandı.

Nevşehir'de Evi Soydu, Hatay'da Yakalandı - Resim : 1

Evde yapılan aramalarda, 2 bin 550 dolar, 4 bin 780 TL, 7 altın bilezik, 3 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 11 çeyrek altın, 2 yarım altın, 14 gram altın, 1 büyük altın, 1 küçük altın, 2 flash bellek, 1 kasatura, 1 tarihi kama ve 1 cep saati ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca Niğde ve Nevşehir'de toplam 4 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de Evi Soydu, Hatay'da Yakalandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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