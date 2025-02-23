Kırıkkale'de Firari Hırsız Yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan 18 yaşındaki hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de Firari Hırsız Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.M. (18) isimli şahıs yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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