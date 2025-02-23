Kırıkkale'de Firari Hırsız Yakalandı
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan 18 yaşındaki hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.M. (18) isimli şahıs yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA