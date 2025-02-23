1,6 Milyon Liralık Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi!

Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucunda piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de yakalandı.

Son Güncelleme:
1,6 Milyon Liralık Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Nizip ilçesinde lojistik şirketi sahibi M.E. ve A.E. isimli şahısların gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı belirlendi.

1,6 Milyon Liralık Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi! - Resim : 1

Şahıslara ait lojistik şirketi ve depolara baskın yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 34 bin 300 litre kaçak akaryakıt ile 3 adet tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve şarjörü, 278 adet tabanca mermisi, 131 adet piyade tüfeği fişeği, 9 adet av tüfeği mermisi, 38 bin 800 TL suç geliri para, 18 bin 814 ABD doları suç geliri para ve 8 bin Irak Riyali suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar M.E. ve A.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyonu! İki Gözaltıİstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyonu! İki GözaltıYurttan Haberler
'VIP' Göçmen Kaçakçılarına Operasyon'VIP' Göçmen Kaçakçılarına OperasyonGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep Operasyon Akaryakıt
Son Güncelleme:
2 Kaçak Göçmen Organizatörü Yakalandı 2 Kaçak Göçmen Organizatörü Yakalandı
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Polisin Durdurduğu İki Araçtan 7 Kaçak Göçmen Çıktı Polisin Durdurduğu İki Araçtan 7 Kaçak Göçmen Çıktı
Samsun’da Zincirleme Kaza! 4 Tır ve 1 Minibüs Birbirine Girdi Samsun’da Zincirleme Kaza! 4 Tır ve 1 Minibüs Birbirine Girdi
Tunceli'de 20 Köy Yolu Ulaşıma Açılmaya Çalışılıyor Tunceli'de 20 Köy Yolu Ulaşıma Açılmaya Çalışılıyor
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler