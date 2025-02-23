Kırıkkale'de 46 Bin 700 Kaçak Makaron Bulundu

Kırıkkale'de şüpheli araçta yapılan aramada 46 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Ayrıca 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 46 Bin 700 Kaçak Makaron Bulundu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, E.T. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 46 bin 700 adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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