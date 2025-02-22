Tunceli'de 20 Köy Yolu Ulaşıma Açılmaya Çalışılıyor
Tunceli'de, etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
Tunceli'de geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günleri yoğun etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 300'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin başlattığı çalışmayla yolların büyük bölümü ulaşıma açılırken kapalı bulunan 20 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına devam ediliyor.
Kapalı bulunan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.
Kaynak: İHA