Polisin Durdurduğu İki Araçtan 7 Kaçak Göçmen Çıktı
Amasya'da polisin peş peşe durdurduğu iki araçta yapılan aramada kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şubesinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde doğu illerinden batı illerine artçı ve öncülü düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 araç Amasya kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde kaçak yollardan yurda girdiği tespit edilen 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği, Türk vatandaşı 2 araç sürücüsü O.B ve O.K hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA