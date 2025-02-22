2 Kaçak Göçmen Organizatörü Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda yakalanan kaçak göçmen organizatörü 2 kişi tutuklandı.

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2 Kaçak Göçmen Organizatörü Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, otoyol üzerindeki yol kontrol faaliyetinde Otoyol Jandarma timleri tarafından durdurulan bir araç içerisinde yabancı uyruklu Y.H. isimli şahıs ve 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin, Oğuzeli ilçesinde icra ettiği devriye faaliyeti esnasında ise organizatör olduğu tespit edilen M.C. isimli şahıs, yasadışı yollarla 7 düzensiz göçmeni yurda soktuğu esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü Y.H. ve M.C. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

Kaynak: İHA

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