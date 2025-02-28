Borç Meselesinde Kan Akmıştı: 8 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırıya uğrayan geçten acı haber geldi. 8 aydır yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.

Borç Meselesinde Kan Akmıştı: 8 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Bursa'da geçen sene Evren Akbaba aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokakta pusu kurdu. Evinden çıkan Yaşa, kamyonetine bindiği sırada tabancayla başından vuruldu.

Vatandaşlar panik halinde kaçışırken olay yerine hemen sağlık ekibi çağrıldı. Caner Yaşa, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Borç Meselesinde Kan Akmıştı: 8 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti - Resim : 1

Evren Akbaba’nın emniyetteki ifadesinde, Yaşa'ya işletmesi için para verdiğini, 475 bin TL anaparasını isteyince geri alamadığını söyledi.

Akbaba olay gününü ise şu sözlerle anlattı:

"Caner’in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim. 'Ağabey' diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı. Bende silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkartıp bir el ateş ettikten sonra kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım.”

Borç Meselesinde Kan Akmıştı: 8 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti - Resim : 2

8 ayda 16 farklı ameliyat geçiren Caner Yaşa, dün hayatını kaybetti. Yaşa, gözyaşları içinde defnedildi.

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Kaynak: DHA

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