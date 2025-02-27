Silahlı Saldırıda 1 Ölü: Kardeşi de Cinayete Kurban Gitmiş

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında dehşet verici bir cinayet işlendi. Adana’dan İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Kasım Doğan, bir arkadaşıyla Doğa Park Caddesi’ndeki bir restoranda buluştu. Ancak sohbetleri devam ederken restorana giren kimliği belirsiz şüpheliler, Doğan’a kurşun yağdırdı. Saldırganlar, peş peşe sıkılan kurşunlarla Doğan’ı vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Doğan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Kasım Doğan'ın ölümünün ardından kahreden detay ortaya çıktı. Doğan'ın kardeşi de bir buçuk yıl önce Adana’da benzer bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti...

Kaynak: DHA