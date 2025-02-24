Restoranda Rehine Krizi, 1 Kişi Vuruldu: Özel Harekat Polisleri Bölgede
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ortakları olduğu lokantada meydana gelen silahlı saldırı, trajik bir şekilde sonuçlandı. Resul Türk, iş ortağı Mehmet Günaydın’ı pompalı tüfekle vurduktan sonra rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından Türk teslim olurken, yapılan incelemede Günaydın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay, Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında gerçekleşti. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle lokantaya girerek, alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı ortağı Mehmet Günaydın’a ateş etti.
YARALIYI TESLİM ETMEKTE DİRENDİ
Ardından onu rehin alan Türk, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmayı reddetti. Özel harekât polislerinin devreye girmesiyle ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Günaydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaklaşık bir aydır aralarında borç nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen Resul Türk, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA-İHA
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