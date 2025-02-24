MKE Patlama Davasında Yeni Gelişme

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada, mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs 2025'te yapılacak.

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MKE Patlama Davasında Yeni Gelişme

Ankara Elmadağ’daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 10 Haziran 2023’te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlama sonucu Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu yaşamını yitirdi.

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit ve dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ile patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy’un “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

DAVA 13 MAYIS'A ERTELENDİ

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan sanıklar ve taraf avukatları duruşmaya katıldı. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek davayı 13 Mayıs 2025'e erteledi.

Kaynak: ANKA

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