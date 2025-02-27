22.104 TL'yi Solladı! Açlık ve Yoksulluk Sınırı Artmaya Devam Ediyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, şubat ayı açlık sınırının 24 bin 210 TL’ye, yoksulluk sınırının 75 bin 342 lira çıktığını açıkladı.

Açlık sınırının ocak ayında verilen asgari ücretin 2 bin 100 lira üzerinde olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bir ailede 4 kişinin birden çalışması halinde bile ne yazık ki ancak yoksulluk sınırının üzerine geçmektedir. Tek bir kişinin çalıştığı durumda asgari ücret, açlık sınırının altında olmaya devam etmektedir. Devletin yürütmüş olduğu ekonomi politikaların bütün faturasını alın teriyle çalışan emekçi insanların, köylü ve çiftçinin sırtına yüklenmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

Şu anki rakam, devletin vermiş olduğu asgari ücretin, 2 bin 100 lira üzerindedir. Daha ocak ayında verilmiş asgari ücret ki, toplumda çalışan yüzde 60’lık-70’lik kısmını karşılayan bir asgari ücrettir. Dolayısıyla bütün çalışanlar açlık sınırının altında yaşamaya mahkum durumdadır.

MARKET ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Yıldırım, "Birleşik Kamu İş Konfederasyo’nun Ar-Ge ve Kamu-Ar ekibinin yapmış olduğu şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı sonuçlandı. Maliye Bakanı her ne kadar ekonomi iyi gidiyor dese de marketlerde yapılan araştırmalarda ve incelemelerde enflasyon artışının hala devam ettiği, yoksulluk ve açlık sınırı yaşayan vatandaşlarımızın artan bir şekilde baskı altında kalmaya devam ettiği görülüyor" dedi.

ASGARİ ÜCRETİ 2100 TL AŞTI

"Şubat ayında açlık sınırı sadece aralık ayına göre 550 lira artmış ve 24 bin 210 TL’ye çıkmıştır. Şu anki rakam, devletin vermiş olduğu asgari ücretin, 2 bin 100 lira üzerindedir. Daha ocak ayında verilmiş asgari ücret ki, toplumda çalışan yüzde 60’lık-70’lik kısmını karşılayan bir asgari ücrettir. Dolayısıyla bütün çalışanlar açlık sınırının altında yaşamaya mahkum durumdadır.

Ankara’da en çok kullanılan marketlerden yapmış olduğumuz araştırmalarda, sadece birkaç kalemi ifade etmek isteriz: Et, balık ve yumurtanın şubat ayındaki artışı, 123 lira; kuru bakliyat 17 lira; süt yoğurt, peynir 266 lira; meyve 103 lira. Azalan tek bir kalem var o da sebze fiyatı , bu ay 252 TL azalmış durumda. Ama ekmek, un, makarna, pirinç, bulgur, şeker, bal, pekmez gibi tolumun en çok tüketmiş olduğu ürünlerin tamamında artış olmaya devam ediyor."

ARTIŞ SÜREKLİ HALE GELDİ

Açlık sınırı hesaplanırken yetişkin bir erkek ile kadın, çocuk ve genç bireylerin günlük insan onuruna yakışır bir şekilde tüketmesi gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. Tüm bunlar hesaplandığında, ne yazık ki açlık ve yoksulluk sınırı sürekli olarak artış kaydetmektedir.

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı toplam tutarından baktığımızda Şubat 2025’te 75 bin 342 TL’ye ulaşmıştır. Yani bırakınız 3 kişinin çalışmasını, bir ailede 4 kişinin birden çalışması halinde bile ne yazık ki ancak yoksulluk sınırının üzerine geçmektedir. Tek bir kişinin çalıştığı durumda asgari ücret, açlık sınırının altında olmaya devam etmektedir. Şubat ayında yoksulluk sınırı 3 bin 413 lira, 1 yılda ise 22 bin 966 lira azalmıştır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak devletin yürütmüş olduğu ekonomi politikaların bütün faturasını alın teriyle çalışan emekçi insanların, köylü ve çiftçinin sırtına yüklenmesini asla kabul etmiyoruz. Bunun düzeltilmesi için de gereken her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi