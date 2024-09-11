Palmiye Sitesi İçin 'Fay Hattı' Savunması Yapan Müteahhidin 5 Binası Daha Yıkılmış!

Kahramanmaraş'ta 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin müteahhidinin savunması 'Pes' dedirtmişti. Davada, sitenin yıkılma nedeni olarak fay hattını gösteren müteahhidin, 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı. Palmiye Sitesi ile birlikte yıkılan binalarda toplam 273 kişi hayatını kaybetti.

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Palmiye Sitesi İçin 'Fay Hattı' Savunması Yapan Müteahhidin 5 Binası Daha Yıkılmış!

Kentte, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranırken, 17 Mayıs'ta notere gidip vekalet veren ve 23 Ağustos'ta İzmir'deki yazlığında havuz başında yakalanıp tutuklanan Ali Babaoğlu, 5 Eylül’de hakim karşısına çıktı.

Palmiye Sitesi İçin 'Fay Hattı' Savunması Yapan Müteahhidin 5 Binası Daha Yıkılmış! - Resim : 1

'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Babaoğlu, duruşmaya katıldı. Babaoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir. Depremin enerji dalga boyunun içerisinde kalmıştır. Enerji dalga boyu 2,40 metredir. Dolayısıyla binalar ilk saniyede yıkılmıştır. Bugünkü yönetmelikle yapılsa dahi kurtulma şansı yokmuş" dedi.

Palmiye Sitesi İçin 'Fay Hattı' Savunması Yapan Müteahhidin 5 Binası Daha Yıkılmış! - Resim : 2

Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı. Yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Palmiye Sitesi İçin 'Fay Hattı' Savunması Yapan Müteahhidin 5 Binası Daha Yıkılmış! - Resim : 3

Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Palmiye Sitesi İçin 'Fay Hattı' Savunması Yapan Müteahhidin 5 Binası Daha Yıkılmış! - Resim : 4

Aranırken Notere Gitmişti... Palmiye Sitesi Müteahhitlerinin Savunması 'Pes' Dedirtti: 'Yıkılan Bloklar Fay Hattı Üzerine Denk Gelmiştir'Aranırken Notere Gitmişti... Palmiye Sitesi Müteahhitlerinin Savunması 'Pes' Dedirtti: 'Yıkılan Bloklar Fay Hattı Üzerine Denk Gelmiştir'Gündem

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Kaynak: DHA

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