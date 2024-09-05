150 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Davası Bugün: 'Katiller Gününü Gün Etmeye Devam Ederken...'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybederken, on binlercesi de evinden ve işinden oldu. Depremlerin ardından birçok sorumluya dava açıldı. Bu davalardan biri de Kahramanmaraş’ta 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davası.

Davanın duruşması bugün başlarken, yakınlarını yitiren aileler "Katiller gününü gün etmeye devam ederken bunu izlemek istemiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi’nin 3 bloku da depremde yerle bir oldu. Sitede yaşayan 150 kişi hayattan koparken, 16 kişi de yaralandı.

İKİ SORUMLUYA 'ADLİ KONTROL ŞARTIYLA' TAHLİYE

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde müteahhitler Hacı Mehmet Ersoy, Ali Babaoğlu, jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak haklarında hapis cezası istenen Ersoy ve Tarakçıoğlu, ‘adli kontrol kararı’ ile serbest bırakıldı. Babaoğlu ise 18 ay firari olduktan sonra yakalanarak tutuklandı.

Duruşmanın öncesinde açıklamalarda bulunan aileler, "Biz 18 aydır sevdiklerimiz toprak altında çürürken toprak üstünde çürüyenlerin geride kalanlarıyız. Ama katillerimiz, kaldıkları yerden hayata devam etmekle kalmamışlar, keyiflerine bakmaya devam etmişler. Gerçekten biz tükendik. Umarım adalet artık tecelli eder. Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.