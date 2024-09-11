Söke'de Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde yoğun yağışlar sonucunda kapanan yollar Belediye ekiplerinin çalışmaları ile açıldı.

Söke’ye bağlı Argavlı Mahallesi mevkiinde yağışlar sonucu yaşanan olumsuzluklar giderildi. Dağlık alandan sularla birlikte gelen toprak ve çamur birikintileri ile atıklar karayolunda birikerek yolun bir bölümünün kapanmasına neden olmuştu. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin tedbir aldığı ve bir süre trafiğe kapalı tutulan yolda, Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Şantiye ekipleri tarafından iş makineleri ile çalışma yapıldı. Ekiplerce karayolu temizlendi, biriken rüsubat alındı. Bölgede etkili olan sağanak yağışın tali yolda oluşturduğu su birikintilerine de yol açılarak tahliyesi sağlandı.

Söke Belediyesi ekiplerinin bölgede uyarısı yapılan sağanak yağışlara karşı teyakkuzda olduğu belirtilirken vatandaşların da yaz yağmurlarına karşı duyarlı olması istendi.