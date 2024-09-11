Akrabalar Arasındaki Kavgada Ortalık Savaş Alanına Döndü!

Ankara'da bir restoranda akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Akrabalar Arasındaki Kavgada Ortalık Savaş Alanına Döndü!

Ankara'nın Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir restoranda saat 22.30 sıralarında kavga meydana geldi.

İddiaya göre, akrabalar E.B., A.B. ve Ö.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise tabanca ile vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: DHA

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