Suç Makinesi Polisleri Görünce 'Maymun Çiçeğine Yakalandım, Size de Bulaşır' Dedi

Bursa'da 32 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisleri görünce söyledikleriyle pes dedirtti. Şahıs, polisleri görünce “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dedi.

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Suç Makinesi Polisleri Görünce 'Maymun Çiçeğine Yakalandım, Size de Bulaşır' Dedi

Bursa’da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan şahıs, polisleri görünce söylediği şeyle 'pes' dedirtti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma esnasında ‘nitelikli yağma’ suçundan aranması olan 34 yaşındaki S.B. polis ekiplerini görünce, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dedi ancak, polisleri ikna edemedi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.

Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.

Kaynak: İHA

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