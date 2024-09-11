Kayseri'deki Yangında, 'Kesin Korunacak' Alan İlan Edilen Yer Zarar Gördü

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, 50 hektarlık alana zarar verdi. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parktaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, milli park içerisinde Yay Gölü girişindeki yangını söndürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 50 hektar sazlık alanın zarar gördüğü bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA