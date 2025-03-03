Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Şubat Ayında Yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yağışlarla birlikte göle 14 milyon metreküp su eklendiği belirtildi.

Yetkililer, su seviyesinde yaşanan artışa rağmen yaz aylarında su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, "Yağışlarla göldeki su miktarı artsa da bilinçli tüketim büyük önem taşıyor. Üst kesimlerde biriken karların erimesiyle seviyenin daha da yükselmesi bekleniyor ancak bu durum, geçen yaz yaşanan su sıkıntısını unutturmamalı." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA