CHP’de 'Adnan Beker' Krizi! Oğuz Kaan Salıcı’dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıkça dile getiren eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı iddiaları tepki topladı. CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yarın grup toplantısında CHP rozetini takacağı söylenen Beker için "CHP, iktidardan umduğunu bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir" dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
CHP’de 'Adnan Beker' Krizi! Oğuz Kaan Salıcı’dan Sert Tepki

Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı iddiaları, parti içinde tartışmalara yol açtı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Beker’in geçmişte Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıkça beyan ettiğini hatırlatarak, bu katılımın parti örgütü ve tabanda rahatsızlık yaratacağını vurguladı.

CHP’de 'Adnan Beker' Krizi! Oğuz Kaan Salıcı’dan Sert Tepki - Resim : 1
Oğuz Kaan Salıcı

'UMDUĞUNU BULAMAYANLARIN DURAĞI DEĞİLİZ'

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır” ifadeleriyle parti içi duruşun önemine dikkat çekti. Adnan Beker’in, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini ve altılı masa hakkında olumsuz ifadeler kullandığını belirten Salıcı, “CHP, iktidardan umduğunu bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP’de 'Adnan Beker' Krizi! Oğuz Kaan Salıcı’dan Sert Tepki - Resim : 2
Adnan Beker

'CHP ROZETİ İŞPORTAYA DÜŞÜRÜLEMEZ'

CHP’nin büyüme stratejisini ele alan Salıcı, genişlemenin ilkesel duruştan ödün vermeden yapılması gerektiğini belirtti. Başka partilerden AK Parti’ye geçen isimler eleştirilirken siyasi etik vurgusu yapıldığını hatırlatan Salıcı, “Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum. CHP rozeti işportaya düşürülemez” diyerek, partiye katılım süreçlerinde hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

'YARIN ROZET TAKMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Adnan Beker’in yarın TBMM CHP Grup Toplantısı’nda parti rozetini takması bekleniyor. Ancak parti içindeki bu tepkiler, CHP yönetiminin genişleme politikası ile ilkeler arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağı konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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