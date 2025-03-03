Yardıma Muhtaç Vatandaş Sayısında Büyük Artış Meclis Gündeminde

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili İdris Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre 4 milyon 947 bin kişinin yardım talebinde bulunduğuna dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Şahin, konuya ilişkin açıklamasında, “Başvuran her kişinin ortalama 4 kişilik bir aileyi temsil ettiği varsayıldığında, yardıma muhtaç vatandaş sayısı yaklaşık 19 milyon 750 bin olmaktadır” ifadelerini kullandı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Verdiği önergede, Türkiye nüfusunun dörtte birine yakınının yardıma muhtaç olduğunun altını çizdi. Şahin, “Oysa 2014 yılında bu hatta yapılan başvuru sayısı 1 milyon 815 bin olup, bu rakam yaklaşık 7 milyon 260 bin vatandaşımıza tekabül etmektedir. Son 10 yılda yoksulluk oranının yaklaşık 3 katına çıktığı anlaşılmaktadır” dedi.

Şahin, Bakan Göktaş’a şu soruları yöneltti:

1. Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’na yapılan başvuruların yıllara ve illere göre dağılımı nasıldır? Bu müracaatların Bakanlığınızca karşılanma oranları nedir?

2. Son 5 yıl içinde Alo 144 hattına yapılan başvuruların gerekçeleri nelerdir? Gıda, barınma, eğitim, sağlık ve enerji faturaları gibi başvuru sebeplerinin oranları nedir?

3. Bakanlığınıza yapılan sosyal yardım taleplerinin reddedilme oranı nedir? Karşılanmayan başvuruların gerekçelerine ilişkin elinizde herhangi bir veri var mıdır?

4. Ekonomik yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın aile durumları (çocuk sayısı, çalışma durumu, hane halkı geliri) hakkında istatistiki veriler nelerdir?

5. Sosyal yardımlara olan başvuru sayısındaki artışın nedenleri hakkında Bakanlığınızın yapmış olduğu kapsamlı bir çalışma var mıdır?

6. Son 10 yıl içinde sosyal yardımlara ayrılan bütçenin yıllara göre artış oranı nedir?

7. Gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak, vatandaşlarımızın sosyal yardımlara bağımlı kalmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri için Bakanlığınızın yürüttüğü projeler nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi