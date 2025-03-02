CHP'nin Öğretim Birliği Çalıştayı

CHP, Öğretim Birliği Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 101'inci yılında, uzman akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve eğitmenlerin katılımıyla Manisa'da Öğretim Birliği Çalıştayı ve Paneli düzenledi. CHP Manisa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

100 YIL ÖNCEYLE AYNI

Çalıştay’ın açılışında konuşan CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "100 yıl önce Türkiye’de eğitimin, medreseler, mektepler ve yabancı okullar olmak üzere üç farklı sistem üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekerek, bu çok başlı yapının, toplumda birlik sağlanmasının önünde büyük bir engel olduğunu, ancak Cumhuriyet’in en köklü reformlarından biri olan Öğretim Birliği Kanunu’nun eğitimde birliği sağlayarak çağdaş, bilimsel ve eşitlikçi bir sistemin temelini attığını dile getirdi. Özçağdaş, “Bugün, aradan geçen bir asra rağmen, Türkiye’nin yeniden benzer bir çok başlılık tehdidiyle karşı karşıya olması, bu yasanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır” dedi.

TÜM DETAYLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Öğretim Birliği Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 101’inci yılında, uzman akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve eğitmenler, Manisa’da eğitim gündemiyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Manisa İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Öğretim Birliği Yasası Çalıştayı ve Paneli’nde Türkiye’deki mevcut eğitim politikaları, yürürlükteki uygulamalar ve etkileri tüm detaylarıyla konuşuldu. Çalıştay’a CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

4+4+4 TARTIŞMASI

Çalıştay’ın açılış konuşmasını CHP İl Başkanı İlksen Özalper yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Özalper, “Genel Başkanımız bu Çalıştay’ı çok çok önemsiyor. Hepimiz çok önemsiyoruz. Vasıf Çınar’ın memleketi Manisa’da bugün eğitim uzun uzun konuşulacak. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Yıllar içerisinde bu ucube bir sisteme geçilmiş eğitimin uzun uzun konuşulması çok kıymetli. 4+4+4’ün bu ülkeye neleri getirdiğini, köy okullarının kapanmasının bizi ne kadar olumsuz yönde etkilediğini hepimiz çok yakından takip ediyoruz ve üzülüyoruz” dedi.

'ÖNCE DEĞİŞİM'

Özalper, “Önce değişim demiştik. Değişim derken Genel Başkan değişikliğinden bahsetmemiştik. Toplumu değiştirmekten bahsetmiştik. Yerelde iktidarız, genelde de iktidar olacağız. Buradan çıkarttığımız eğitim politikaları ile birlikte her şey çok daha güzel olacak. Eğitim çok öncelikli hepimiz için. İyi ki buradasınız. İyi bir çalıştay olsun” ifadelerini kullandı.

'BAŞLADIĞI YERE DÖNMÜŞ GÖZÜKÜYOR'

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Manisa’dayız. Vasıf Çınar’ın ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in memleketindeyiz. Hiç tesadüf değil. Tevhidi tedrisat dediğiniz zaman, kanunu yazan 3 gün sonra da bakan olarak onu uygulayan, Türkiye’ye büyük katkılar yapmış olan rahmetli Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Manisalıydı.

Genel Başkanımızla bu etkinliği birlikte planladık, tasarladık. 100 yıl sonra Türkiye aslında tam olarak neredeyse başladığı yere dönmüş gözüküyor. 100 yıl önce Türkiye’de kabaca 3’lü bir eğitim sistemi vardı. Bunlardan bir tanesi medreseler, diğeri mektepler, üçüncüsü de yabancı okullardı. Her birisi de toplumun çok geniş bir alanına yayılmışlardı. Osmanlı’nın son döneminde çok uzun dönem, bu konuda tartışıldı. Eğitim bir toplumun kalkınmasının en temel dinamiklerinden biri ve belki de başlıcası.

Dolayısıyla Cumhuriyeti kuranlar kendi çağdaşlarının bütün dünyada yaptıkları gibi eğitimi en temel çalışma alanı olarak seçtiler. Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi’nin toplanmasının nedeni budur. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sorulan sorular üzerine öğretimin tekleşeceğini, eğitimde atılımlar yapmamız gerektiğini söylemesinin nedeni budur. Dünyada henüz siyasi partiler bunları çok yoğun tartışmazken partinin seçim beyannamesini oluşturan 9 ilkenin içine eğitimin alınması ve bunun bahsedilmesi, bundandır” dedi.

'EĞİTİM CUMHURİYETİN EN TEMEL ALANLARINDAN BİRİ'

Eğitimin, Cumhuriyetin en temel alanlarından bir olduğunu ifade eden Suat Özçağdaş, “Ne mutlu ki Mustafa Necati’ler gibi, geçen hafta ölüm yıldönümünde andığımız Hasan Ali Yücel’ler gibi Saffet Arıkan’lar gibi, İsmail Hakkı Tonguç’lar gibi nice evlatlar yetiştirmiştir. Ben onları Cumhuriyet’in büyük kurucu eğitim babaları olarak adlandırıyorum. Vasıf Çınar da onlardan biridir. Önemli bir eğitimci, siyasetçidir. Türkiye’ye çok fazla hizmetleri olmuştur. Onun milletvekilliği yaptığı Manisa’da Türkiye’nin ikinci yüzyılını konuşuyor olacağız” şeklinde konuştu.

'VAR OLAN AMA UYGULANMAYAN BİR YASA VAR'

Çalıştay’da görüşülecek konulara da değinen Özçağdaş, “İlk gün 3 ana başlıkta öğretim birliğinin bugün ne anlama geldiğini konuşuyor olacağız. Önce ‘Bu kanunu ortaya çıkaran tarihsel koşullar nelerdi’ ve ‘Cumhuriyetin aydınlanmasına ne etkileri oldu’ bunu tartışacağız. Ardından bu kanunun uygulanmaya başladığı ilk dönemde 1924-1950 döneminde bir çeyrek yüzyıla tekabül ediyor ve ardından geçen 3 çeyrek yüzyılda ne farklar oldu, nereden nereye geldik?’ Ardından da ‘Bugün öğretim birliği dediğimizde aklımıza ne geliyor, gelecek için ne söylüyor’. Hali hazırda var olan ama uygulanmayan bir yasa var aslına bakarsanız ve Türkiye, 100 yıl sonra o üçlü yapıya dönmüş gözüküyor bu iktidarın politikalar nedeniyle” dedi.

ÇALIŞTAY’DA ELE ALINAN KONULAR, PANELDE KATILIMCILARLA PAYLAŞILACAK

CHP İl Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek panelde ise Çalıştay’da yapılan tartışmaların katılımcılarla paylaşılacağını kaydeden Özçağdaş, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet’in ilk döneminde Cumhuriyet aydınlanmasının temelini oluşturan konuların toplumda yeniden değer kazanması ve dikkat çekilmesini önemsiyoruz. Bir eğitim maratonu gerçekleştirdik 24 saatlik. Ondan önce bir eğitim mitingi gerçekleştirdik. Türkiye’de her şeyin mitingi var. Ama Türkiye’nin en önemli sorunu ile ilgili böyle bir buluşma olmamıştı.

İstanbul’da bir eğitim mitingi gerçekleştirdik. Ardından 24 saat süren bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. İllerde eğitim buluşmaları gerçekleştirdik. Halkla beraber, uzmanlarla, akademisyenlerle beraber hem çalıştay yaptık hem buluşmalar yaptık. Komisyonlarımız da çalışmalarına devam ediyor. İkinci yüzyılın eğitim programını yazıyoruz. Hasanoğlan’da bir zirve yaptık. YÖK ile ilgili Eskişehir’de bir çalıştay yaptık. İstanbul’da belediyelerimizi topladık, yerel yönetimler ve eğitim çalıştayı yaptık. Bugün de buradayız. İki hafta sonra Balıkesir’de olacağız.

Çalışma gruplarımızla sonuçlarını tartışacağız, aynı zamanda öğretmen yetiştirme ve geliştirme sonuçlarını konuşacağız. Çünkü eğitim dediğiniz zaman 3 temel bileşenden biri ve belki de en önemlisi öğretmen. Dolayısıyla Türkiye’nin burada çok sorunu var. Sadece öğretmenlerin istihdamı ve istihdam edilmiş öğretmenlerin sorunlarını değil, aynı zamanda tüm yetiştirme ve geliştirme süreçleri ile de konuşmamız gereken ve yüzyılı yeniden tarif etmemiz gereken bir aşamadayız diye düşünüyorum. Bu çalışmalar devam edecek. 8 Mart’ta Cumhuriyet ve bilim kadınları için Tekirdağ’da etkinliğimiz olacak. Dolayısıyla bu yılı dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

'ÇOK GEÇ KALMIŞ AMA YAPILMASI GEREKEN İŞ'

Uzun zamandır bu alanda bir çalıştay yapılmadığını söyleyen Özçağdaş, “Çok geç kalmış ama yapılması gereken işlerden bir tanesi. Dört gözle beklediğim bir tartışma ortamı olduğunu söylemek isterim. Manisa’da yapmaktan da çok mutluyum. Manisa İl Başkanımız İlksen Hanım, TÖB-DER’li anne babanın çocuğu. Genel Başkanımız Özgür Özel iki öğretmenin çocuğu. Dolayısıyla Manisa’daki bu başarıda bunun da katkısı var diye düşünüyorum. Yüzde 6 ile başlamış oy süreci yüzde 60’ların üzerine çıkmış durumda. Bir kadın il başkanımızın da olması ayrı bir gurur vesilesi Cumhuriyet Halk Partisi açısından” ifadelerini kullandı.

YÜRÜRLÜKTEKİ UYGULAMALAR

Konuşmaların ardından Çalıştay’da Türkiye’deki mevcut eğitim politikaları, yürürlükteki uygulamalar ve etkileri görüşüldü. 3 oturum halinde gerçekleştirilen Çalıştay’ın ilk oturumunda ‘Öğretim Birliği Kanunu’nu ortaya çıkaran tarihsel koşullar ne idi?’ ‘Cumhuriyet aydınlanmasına etkileri neler oldu?’ konuları görüşüldü. İkinci oturumda ‘Öğretim Birliği Kanunu’nun uygulanmaya başlandığı ilk dönemde (1924-1950) neler yaşandı, eğitim alanına ve ülke kalkınmasına etkileri ne oldu?’ ‘1950 yılından günümüze Öğretim Birliği Kanunu çerçevesinde neler yaşandı? Toplumsal etkileri neler oldu?’ konuları konuşuldu. Son oturumda ise ‘Günümüzde Öğretim Birliği sağlanabilmiş midir?’ ‘Öğretim Birliği Kanununun sisteme olan etkileri nelerdir? konuları değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi