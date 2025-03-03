DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Nisan'da gerçekleştirilecek 2025-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ve 2025-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) için başvuru süreci başladı.

DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar sınav başvurularını 10 Mart tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Sınava ilişkin detaylı bilgilere, 2025-DUS 1. Dönem Sınav Kılavuzu ve 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Kılavuzu üzerinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

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