DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Nisan'da gerçekleştirilecek 2025-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ve 2025-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) için başvuru süreci başladı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar sınav başvurularını 10 Mart tarihine kadar tamamlayabilecek.
Başvurular, ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Sınava ilişkin detaylı bilgilere, 2025-DUS 1. Dönem Sınav Kılavuzu ve 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Kılavuzu üzerinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA