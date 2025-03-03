Almanya'da Bir Araç Kalabalığa Daldı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre 15'i ağır 25 kişinin yaralandığı bildirilirken, Alman basınındaki haberlere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisin bölgede bölgede operasyon başlatıldığı bildirilirken aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıklandı.

Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA