Lübnan'da Dehşet, Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Lübnan’da bir akaryakıt istasyonunda patlayan gaz tankeri facia yarattı. Feci olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerden 3’ünün çocuk olduğu bildirildi.

Lübnan'da Dehşet, Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın Akkar kentinde bir akaryakıt istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İstasyondaki gaz tankerinin patlaması sonucu olay yerindeki bir kadın ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını açıklayan yetkililer, yaralanan kişilerin de hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Lübnan'da Dehşet, Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kaynak: DHA

İsrail'den Han Yunus'a Hava Saldırısı! İsrail'den Han Yunus'a Hava Saldırısı
Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk: İşte 1 Milyon Liranın Geri Ödemesi Ev Alacaklara 340 Bin Liralık Kâr! Kredi Faiz Oranlarında 1,5 Yıl Sonra İlk
TÜİK, SON DAKİKA Duyurdu: Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu: Aylar Sonra En Düşük Seviye Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Belli Oldu