Lübnan'da Dehşet, Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti
Lübnan’da bir akaryakıt istasyonunda patlayan gaz tankeri facia yarattı. Feci olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerden 3’ünün çocuk olduğu bildirildi.
Lübnan'ın Akkar kentinde bir akaryakıt istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İstasyondaki gaz tankerinin patlaması sonucu olay yerindeki bir kadın ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını açıklayan yetkililer, yaralanan kişilerin de hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA