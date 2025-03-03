Lübnan'da Dehşet, Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın Akkar kentinde bir akaryakıt istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İstasyondaki gaz tankerinin patlaması sonucu olay yerindeki bir kadın ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını açıklayan yetkililer, yaralanan kişilerin de hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA