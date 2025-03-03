Bursa'da Feci Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Bursa'da bir otomobil, aynı yöne giden tıra çarptı. Korkunç kazada otomobili kullanan Seçkin D. ve yanındaki iki kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA