Samsun'da Feci Kaza! 11 Araç Birbirine Girdi
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü. Kazada şans eseri ölen olmadı.
Kaza, İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde yağmur nedeniyle araçların kayması sonucu gerçekleşti. Birbirine çarpan 11 araçta maddi hasar oluştu.
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak hasarlı araçları bulundukları yerden kaldırdı. Can kaybı yaşanmayan kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
Kaynak: İHA
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