Otomobil İş Makinesine Çarptı

Adıyaman’da otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Otomobil İş Makinesine Çarptı

Kaza, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. 65 ES 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yapı çalışmalarında kullanılan bir iş makinesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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