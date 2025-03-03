Tunceli'de Korkutan Deprem
AFAD, Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçti.
AFAD, Tunceli'de saat 12.46'da Pülümür merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2025-03-03
Saat:12:46:55 TSİ
Enlem:39.43417 N
Boylam:40.20417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iVr7Tt4gFY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise 12.46'te yaşanan depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçti. Yaşanan depremin büyüklüğü ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 3, 2025
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) https://t.co/Bx8RSsxBZm
03.03.2025, 12:46:54 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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