Tunceli'de Korkutan Deprem

AFAD, Tunceli'de saat 12.46'da Pülümür merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise 12.46'te yaşanan depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçti. Yaşanan depremin büyüklüğü ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi