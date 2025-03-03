Tunceli'de Korkutan Deprem

AFAD, Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçti.

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Tunceli'de Korkutan Deprem

AFAD, Tunceli'de saat 12.46'da Pülümür merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise 12.46'te yaşanan depremin büyüklüğünü 3.8 olarak geçti. Yaşanan depremin büyüklüğü ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Tunceli Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi
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