Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Olay, Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Y.’ye ait 02 AFE 491 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülse de motosiklet tamamen yanarak zarar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA