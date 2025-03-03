Eskişehir'e Yeni Çevre Yolu Yapılacak mı? Bakan Uraloğlu'na Soruldu

2025 Yılı Yatırım Programı’nda yer almayan Eskişehir Yeni Çevre Yolu, CHP Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan tarafından Meclis gündemine getirildi. Arslan, Meclis’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Bakanlığınızca Eskişehir’e yeni bir çevre yolu yapılacak mıdır?” sorusunu sordu.

Yeni Çevre Yolu’nun Eskişehir için önemine dikkat çeken Arslan, “Eskişehir’imizi, Ankara, İstanbul, Kütahya, Bilecik, Bursa şehirlerine bağlayan çevre yolu şehrimiz için büyük önem taşımaktadır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yüzlerce sanayi tesisi bulunmakta, buna ek olarak bölge civarında Galericiler Sitesi, EMKO Mobilyacılar Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi, Tornacılar ve Oto Tamirciler Sitesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hal tesisi de bu bölgede yer almaktadır. Bu tesis ve işletmelerde çalışan sayısı da yaklaşık 100 bin kişidir. Ayrıca Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi de bu yol üzerindedir” ifadelerini lullandı.

Mevcut çevre yolunda yaşanan yoğunluğun trafik kazalarına neden olduğunu hatırlatan Arslan, “Özellikle hafta içi mesai saatlerinin başlangıcı ve bitiminde iş servisleri yoğun trafik oluşturmakta, sabah 07:00-09:00 ile akşam 16:00-20:00 saatleri arasında yoğun kuyruklar meydana gelmekte, trafik adeta durmaktadır. Üretim yapan, ürünlerinin nakliyesini gerçekleştiren tüccar ve sanayicimiz ile aynı zamanda bu yolu kullanmak zorunda olan yurttaşlarımız mağduriyet yaşamakta, yoğunluk nedeniyle çok sıklıkla can ve mal kayıplarına sebebiyet veren trafik kazaları oluşmaktadır” dedi.

HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Arslan Uraloğlu’na şunları sordu:

“-Bakanlığınızca Eskişehir’e yeni bir çevre yolu yapılacak mıdır? -On beş yılı aşan süre içinde değişik bakan, milletvekili ve iktidar yetkililerince çok defa sözler verilmesine rağmen bugüne kadar yeni çevre yolu neden yapılmamıştır?

-AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun, yıllarca yeni çevre yolunun yapılmamış olmasından, önceki dönemlerde görev yapan AKP’li bakan ve milletvekillerini sorumlu tutması hakkındaki düşünceniz nedir?

-Yeni çevre yolunun “2025 yılı yatırım programına” konulmamasının gerekçesi nedir?

-AKP Milletvekili Nebi Hatipoğlu tarafından Eskişehir kamuoyuyla paylaşılan değerlendirme kapsamında bakanlığınızca yeni çevre yolu ile ilgili bir maliyet çalışması yapılmış mıdır? Yapıldıysa maliyet ne kadardır?

-Yine sayın milletvekilinin açıkladığı üzere Eskişehir yeni çevre yolunun merkezi idare bütçesi ile yapılmasının mümkün olmadığı, ancak yap-işlet-devret modeli ile bu yolun yapılabileceği açıklaması doğru mudur? Açıklamada belirtilen ihale süreciyle ilgili herhangi bir çalışma ve hazırlık var mıdır?”

Kaynak: Haber Merkezi