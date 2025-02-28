AFAD Verileri Paylaştı: İzmir Dikili'de Şiddetli Deprem
AFAD, İzmir Dikili'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığına göre; saat 17.09'da TSİ Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir Dikili olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.67 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [11.33 km] Dikili (İzmir)
Tarih:2025-02-28
Saat:17:09:20 TSİ
Enlem:38.85111 N
Boylam:26.80278 E
Derinlik:10.67 km
Detay:https://t.co/BwgjRWLvgy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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