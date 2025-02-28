AFAD Verileri Paylaştı: İzmir Dikili'de Şiddetli Deprem

AFAD, İzmir Dikili'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD Verileri Paylaştı: İzmir Dikili'de Şiddetli Deprem

AFAD'ın aktardığına göre; saat 17.09'da TSİ Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir Dikili olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.67 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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