İstanbul Beylikdüzü'nde Korku Dolu Anlar! Boşaltılıp Mühürlendi

Korku ve paniğe neden olan olay dün İstanbul'un Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın yanındaki inşaat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarı çöktü.

Toprak kayması nedeniyle binanın bahçesindeki kamelya yan yattı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından binadaki vatandaşlar tahliye edildi, apartman ise mühürlendi.

Kaynak: DHA