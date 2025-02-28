İstanbul Beylikdüzü'nde Korku Dolu Anlar! Boşaltılıp Mühürlendi

İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden inşaat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. İstinat duvarı çökünce heyelan meydana geldi, 4 katlı bina tahliye edildi.

Son Güncelleme:

Korku ve paniğe neden olan olay dün İstanbul'un Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın yanındaki inşaat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarı çöktü.

İstanbul Beylikdüzü'nde Korku Dolu Anlar! Boşaltılıp Mühürlendi - Resim : 1

Toprak kayması nedeniyle binanın bahçesindeki kamelya yan yattı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından binadaki vatandaşlar tahliye edildi, apartman ise mühürlendi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Korku Dolu Anlar! Boşaltılıp Mühürlendi - Resim : 2

Karadeniz’i Bekleyen Büyük Felaket, Sadece 1 Ay KaldıKaradeniz’i Bekleyen Büyük Felaket, Sadece 1 Ay KaldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Heyelan
Son Güncelleme:
CHP’li Başkan ve Yardımcısına Silahlı Saldırı CHP’li Başkan ve Yardımcısına Silahlı Saldırı
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
15 Temmuz'dan Maydonoz Döner'e: Şirketin Kurucusunun İfadesi Ortaya Çıktı 15 Temmuz'dan Maydonoz Döner'e
Sebze ve Meyvelerin Çürümesini Engelliyor! Dolaba 1 Tane Koymak Yetiyor Sebze ve Meyvelerin Çürümesini Engelliyor! Dolaba 1 Tane Koymak Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
EFT ve Havalede Yeni Dönem Yarın Başlıyor: IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak IBAN'a Para Gönderirken Artık Zorunlu Olacak
Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü? Gazeteler İmralı'dan Gelen Tarihi Çağrıyı Nasıl Gördü?
Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya Çıktı Ekranlara Neden Veda Ettiği Ortaya Çıktı
Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler? Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler?
Yeniden Refah MHP'nin Telefonunu Neden Açmadı? Erbakan'dan İlk Açıklama Geldi Yeniden Refah MHP'nin Telefonunu Neden Açmadı? Erbakan'dan İlk Açıklama Geldi