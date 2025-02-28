CHP’li Başkan ve Yardımcısına Silahlı Saldırı

Rize’de CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu ve Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Seferoğlu ve Kuyumcu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Rize’de Ardeşen Belediyesi'ne ait Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde, Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu silahlı saldırıya uğradı. Tesiste oturan Mustafa Kuyumcu ve Müjgan Seferoğlu A.E. isimli şüphelinin silahlı saldırı sonucu yaralandı.

CHP’li Başkan ve Yardımcısına Silahlı Saldırı - Resim : 1

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu’nun vücuduna 3 kurşun isabet etti. CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Seferoğlu ise ayağından yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Seferoğlu ve Kuyumcu, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

CHP’li Başkan ve Yardımcısına Silahlı Saldırı - Resim : 2

BAŞKAN YARDIMCISININ DURUMU AĞIR

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP’li Başkan ve Yardımcısına Silahlı Saldırı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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