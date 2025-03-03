30 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon

Silah kaçakçılarına 30 ilde operasyon düzenlendi. Çorum merkezli baskınlarda 79 kişi gözaltına alındı.

30 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 ilde düzenledikleri operasyonla 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

30 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon - Resim : 1

Operasyon sırasında 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 tabanca fişeği, 21 ruhsatsız av tüfeği, 500 av fişeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 1 çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, 16 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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