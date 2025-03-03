Işık İhlali Kaza Getirdi, Bir Kişi Yaralandı

Aydın'da ışık ihlali yapan bir sürücü kazaya sebep oldu. Feci kazada 1 kişi yaralanırken soruşturma başlatıldı.

Işık İhlali Kaza Getirdi, Bir Kişi Yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, D.G. yönetimindeki araç, Söke’den Kuşadası yönüne seyir halindeyken, trafik ışığının yeşil yanmasıyla kavşağa girdi. Ancak kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.Y. yönetimindeki araçla çarpıştı.

Işık İhlali Kaza Getirdi, Bir Kişi Yaralandı - Resim : 1

Çarpışmanın şiddetiyle H.Y. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelere başlarken, soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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