Işık İhlali Kaza Getirdi, Bir Kişi Yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, D.G. yönetimindeki araç, Söke’den Kuşadası yönüne seyir halindeyken, trafik ışığının yeşil yanmasıyla kavşağa girdi. Ancak kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.Y. yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle H.Y. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelere başlarken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA