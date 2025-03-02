İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

İzmir Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucu, 176 tablet olmak üzere toplam 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüpheli Y.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA