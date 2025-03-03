Oda Parfümlerine Para Vermeye Gerek Yok: Eve Sinmiş Sigara Kokusunu Anında Yok Ediyor
Pahalı oda parfümlerine artık para vermeye gerek yok! Eve sinmiş sigara kokusunu kısa sürede ortadan kaldırılan doğal yöntem ortaya çıktı. Sadece bu 3 malzemeyle sigara kokusundan eser bile kalmıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sigara kokusu, içenler için rahatsız edici olmasa da sigara kullanmayanlar için oldukça rahatsız edici olabilir. Özellikle kapalı alanlarda içilen sigaranın kokusu, kumaşlara sinerek kalıcı hale gelir. Sigara kokusunu gidermek için birçok kişi pahalı oda parfümleri veya çeşitli kimyasal ürünler kullanır ancak evde bulunan bu doğal yöntemlerle artık eve sinmiş sigara kokusu sorunu ortadan tamamen kalkacak.
SİGARA KOKUSU NASIL YOK EDİLİR?
Beyaz sirke, karbonat ve vanilya ile hazırlayacağınız bu özel karışım, kumaşlara sinen sigara kokusunu tamamen ortadan kaldırarak ferahlatıcı bir ortam sağlayacak. İşte sigara kokusunu yok edecek karışım...
Bir bitkinin içine 2 yemek kaşığı beyaz sirke ,
1 tatlı karbonat ,
1 paket vanilyayı birleştirip iyice karıştırın.
Bu karışımı sigara dumanının yoğun olduğu alanlara koyarak kötü kokuların yok edilmesini sağlayabilirsiniz.