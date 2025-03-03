İlkokulda Panik Yaratan Olay, Art Arda Kusan Öğrenciler Hastanelik Oldu
Burdur’da okul yakınındaki marketten noodle alıp yiyen altıncı sınıf öğrencileri, hastanelik oldu. 2'si kız 4 öğrenci kusmaları sonrasında tedavi altına alındı.
Burdur’da Şehit Akif Altay Ortaokulu ders sırasında kusmaya başlayan altıncı sınıf öğrencileri panik yarattı. Art arda kusmaya başlayan öğrenciler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
2'si kız, 4 öğrencinin öğle arasında okul dışındaki bir marketten 'noodle' diye bilinen hazır erişte alıp yedikleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
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