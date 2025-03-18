Köy Evine Tarihi Eser Operasyonu
Bursa'da köy evine tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda ele geçirilenler herkesi şoke etti.
Bursa'da jandarmaya bir evde tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar geldi. Jandarm ekipleri ihabrın ardından harekete geçti.
İnegöl'deki bir köy evine baskın yapıldı. Evde 11 adet altın yazmalı kitap,141 adet sahte olduğu değerlendirilen görünüm değiştiren özelliğe sahip siyah dolar banknot, 2 adet cam şişe esans, 1 adet cep telefonu,1 adet tablet ele geçirildi.
Evdeki şüpheli İ.H.M gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ele geçirilenler ise inceleme altına alındı.
Kaynak: İHA