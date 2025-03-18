Köy Evine Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'da köy evine tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda ele geçirilenler herkesi şoke etti.

Köy Evine Tarihi Eser Operasyonu

Bursa'da jandarmaya bir evde tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar geldi. Jandarm ekipleri ihabrın ardından harekete geçti.

İnegöl'deki bir köy evine baskın yapıldı. Evde 11 adet altın yazmalı kitap,141 adet sahte olduğu değerlendirilen görünüm değiştiren özelliğe sahip siyah dolar banknot, 2 adet cam şişe esans, 1 adet cep telefonu,1 adet tablet ele geçirildi.

Köy Evine Tarihi Eser Operasyonu - Resim : 1

Evdeki şüpheli İ.H.M gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ele geçirilenler ise inceleme altına alındı.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Polis Baskını, Herkesi Şaşkına Çeviren Eser Ele GeçirildiTarihi Eser Kaçakçılarına Polis Baskını, Herkesi Şaşkına Çeviren Eser Ele GeçirildiGüncel

Jandarma Baskınında Bulundu, Hepsi Roma Dönemine AitJandarma Baskınında Bulundu, Hepsi Roma Dönemine AitGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Tarihi eser Bursa Operasyon
Tutuklanan Erkan Kork’un İfadesi Ortaya Çıktı! 30 Milyon Dolarlık Bahis Parasıyla Banka Almış 30 Milyon Dolarlık Bahis Parasıyla Banka Almış
Minibüs Şarampole Uçtu, 2 Yaralı Minibüs Şarampole Uçtu, 2 Yaralı
Çanakkale Zaferi’ne Özel Hayran Bırakan Uçuş, Kahramanlara 35 Dakikalık Selam Çanakkale Zaferi’ne Özel Hayran Bırakan Uçuş
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katillerinin Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu Minguzzi'nin Katilleri İçin İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tapusu Olan Milyonları Havalara Uçuracak Haber! On Binlerce Liralık Masrafı Geri Alabilecekler Tapusu Olan Milyonları Havalara Uçuracak Haber! On Binlerce Liralık Masrafı Geri Alabilecekler