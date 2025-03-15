Jandarma Baskınında Bulundu, Hepsi Roma Dönemine Ait

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Aynalı köyünde yaşayan şüpheli K.B'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.

Eserlerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken, hepsi Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA