Jandarma Baskınında Bulundu, Hepsi Roma Dönemine Ait
Düzce’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin evine yapılan baskında tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.
Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Aynalı köyünde yaşayan şüpheli K.B'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.
Eserlerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken, hepsi Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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