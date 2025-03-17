Edirne'de Evlerinde Uyuşturucu Bulunan 2 Kişi Tutuklandı
Edirne'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, M.Y. ve B.Y.'nin evlerinde uyuşturucu tespit edildi.
Evlerde yapılan aramada 2104 gram kubar esrar, 4624 gram toz esrar, kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi, 102 kilitli şeffaf poşet, elektrikli öğütücü makine ve elek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y. ile B.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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