Kaldırımları İşgal Eden 76 Motosiklet Sürücüsüne İşlem

Vatandaşların kaldırımlarda rahatça hareket etmesini engelleyen motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimler yapıldı. Yaya güvenliğini sağlamak ve şehir düzenini korumak için yapılan denetimlerde 76 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Yaya yollarına usulsüz şekilde park eden motosikletler tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1-n maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, kaldırımların yayalara ait olduğunu ve bu alanların özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu aileler için hayati önem taşıdığını vurguladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: İHA