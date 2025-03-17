Otomobille Motosiklet Çarpıştı! 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kesişiminde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobille Motosiklet Çarpıştı! 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi ile Güneysu Caddesi kesişiminde bir kaza meydana geldi.

G.T. yönetimindeki otomobil ile B.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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