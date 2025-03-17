Meteoroloji'den Muğla'ya 'Zirai Don' Uyarısı

Meteoroloji'den gelen uyarılara göre; Muğla çevresinde 20 Mart Perşembe ve 21 Mart Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde zirai don etkili olacak.

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Meteoroloji'den Muğla'ya 'Zirai Don' Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla çevresinde 20 Mart Perşembe ve 21 Mart Cuma günleri gece ve sabah saatleri için zirai don uyarısı verildi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 20.03.2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

Kaynak: İHA

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