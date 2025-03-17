Kırklareli’ni Sağanak ve Dolu Vurdu

Meteoroloji'nin uyarılarının arkasından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili olurken, zaman zaman dolu etkili oldu.

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Kırklareli’ni Sağanak ve Dolu Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kırklareli’nde sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini arttıran yağmurdan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışların yarına kadar devam etmesi beklenirken, zaman zaman dolu da etkili oldu.

Kaynak: İHA

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