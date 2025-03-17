Kocaeli'de Korkutan Olay, Kaza Yapan Sürücü Yola Savruldu

Kocaeli’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. ,

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Kocaeli'de Korkutan Olay, Kaza Yapan Sürücü Yola Savruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kesişiminde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ve motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Alikahya Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi ile Güneysu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.K. savruldu. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Korkutan Olay, Kaza Yapan Sürücü Yola Savruldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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