Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldıran Skandal… Korkunç Planı Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

İstanbul Maltepe’de bir iş yerindeki gizli kamera skandalı dehşete düşürdü. İddiaya göre şirkette Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde yer alan bir şirkette, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., aynı zamanda şoförlüğünü de yaptığı patronuna korkunç bir tuzak kurdu.

ODASINA KAMERA YERLEŞTİRDİ

İlker K. patronu Fehmi. K.'nin odasına ses ve görüntü kaydetmek için gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden Fehmi K. İle İlker K. Arasında tartışma çıktı. Patronun kendisini işten çıkaracağını söylemesi üzerine İlker K. Fehmi K.’yı silahla rehin aldı. Olay yerine polislerin gelmesinin ardından kaçan İlker K. İş yerinin kapısına defalarca kurşun sıktı.

KOĞUŞ ARKADAŞI ÇIKTI

İlker K. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, İlker K. ve patronunun cezaevinde koğuş arkadaşı oldukları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA