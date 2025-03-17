Montları Yeniden Giyeceğiz! Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi: Önümüzdeki 7 Güne Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde yaşanan aşırı sıcak havaların ardından 5 günlük hava tahminini açıkladı. Acar, ekstrem yükseklikte süren hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceğini belirterek, yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağına dikkat çekti.

Acar, Marmara Bölgesi’nden başlayarak Barı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı göreceğimizi belirtirken, sıcaklık düşüşüne de dikkat çekti. Sıcaklıklarda 30 dereceyi aşacak seviyede düşüşlerin olacağını belirten Acar, sıcaklıkların 29-30’lu derecelerden bir anda -5 seviyelerine düşmesinin insan sağlığını hem fiziki hem mental açıdan etkileyeceğini belirtti.

ANKARA’YA KAR GELİYOR

Ankara özelinde değerlendirmelerde bulunan Acar, Salı günü itibariyle kente yağmurun Çarşamba günü ise karın yağacağını dile getirirken Ankara’daki kar yağışının şu an için kuvvetli görülmeyeceğini belirtti.

DÖRT BÖLGEDE KUVVETLİ KAR

İç Anadolu’nun doğusuna, Doğu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerine ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışlarının kuvvetli olma ihtimaline dikkat çeken Acar, 24 Mart’tan itibaren ise bu sistemin etkisini kaybedeceğini belirtti.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Acar, İstanbul’da 26,27 derecelere kadar yükselen sıcaklıkların düşmesini beklediğini dile getirerek İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar beklentisi içinde olduklarını ve bu konuda uyarı yaptıklarını belirtti.

İZMİR’E FIRTINA UYARISI

İzmir için sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunan Acar, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olma ihtimaline dikkat çekti. Acar, sıcaklıkların ise 12,13 derecelere kadar düşeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA